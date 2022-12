Ουρές σχηματίστηκαν από μικρούς και μεγάλους φιλάθλους, προκειμένου να πάρουν αυτόγραφα και να φωτογραφηθούν με τους δύο σταρ του Ολυμπιακού, Μαρσέλο και Χάμες Ροντρίγκες.

Μετά το τέλος του φιλικού αγώνα του Ολυμπιακού με τη Σταντάρ Λιέγης στην Ισπανία, δεκάδες φίλοι του ποδοσφαίρου πλησίασαν τους δύο σταρ των Πειραιωτών, Μαρσέλο και Χάμες Ροντρίγκες, για να βγάλουν φωτογραφίες και να πάρουν αυτόγραφα.

Οι δύο σπουδαίοι ποδοσφαιριστές αποτελούν πόλο έλξης για μικρούς, αλλά και μεγάλους, έχοντας γράψει με χρυσά γράμματα τα ονόματά τους στην ιστορία του αθλήματος.

Η λατρεία για τους δύο ποδοσφαιριστές συνεχίστηκε και στο ξενοδοχείο, όπου έχει καταλύσει η αποστολή του Ολυμπιακού.

Such a warm welcome back to our hotel! ❤️ #Olympiacos #Spain #Fans @MarceloM12 @jamesdrodriguez pic.twitter.com/XOXppoo7EU