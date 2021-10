Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε έναν μικροτραυματισμό στον πάγκο του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ, για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague.

Κι όμως δεν τραυματίζονται μόνο οι παίκτες κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε έναν μικροτραυματισμό στον πάγκο κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου.

Όπως αναφέρθηκε στη μετάδοση της NOVA, ο προπονητής των Πειραιωτών, ο οποίος είναι πάντα ιδιαίτερα εκδηλωτικός, σε μία από τις αντιδράσεις του χτύπησε το χέρι του.

Δείτε το βίντεο:

EuroLeague – where even coaches get injured 😁 pic.twitter.com/IwdYgDwCNL