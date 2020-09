Ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για τον επαναληπτικό αγώνα με την Ομόνοια στα play off του Champions league. Ο Πορτογάλος υπολογίζει στον Κώστα Φορτούνη.

Με τον Κώστα Φορτούνη θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός για την Κύπρο, εκεί όπου θα προσπαθήσει να “σφραγίσει” την είσοδο του στους ομίλους του Champions League κόντρα στην ομόνοια.

Ο Πέδρο Μαρτίνς ολοκλήρωσε την προετοιμασία του Ολυμπιακού, για την ρεβάνς (σ.σ. πρώτος αγώνας 2-0) των playoffs του Champions League και ανακοίνωσε την αποστολή των “ερυθρόλευκων”, με τον Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικό να είναι μέσα.

Ο Φορτούνης είχε αποκλειστεί από το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, λόγω μίας κάκωσης δεξιάς ποδοκνημικής μετά από ένα χτύπημα κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα με τους Κύπριους. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν ήταν τόσο σοβαρό και ο Πέδρο Μαρτίνς υπολογίζει κανονικά τον αρχηγό της ομάδας του.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Σα, Τζολάκης, Κρίστινσον, Ραφίνια, Χολέμπας, Μπα, Σισέ, Παπαδόπουλος, Σεμέδο, Μπουχαλάκης, Καφού, Καμαρά, Εμβιλά, Μπρούνο, Φορτούνης, Μασούρας, Ραντζέλοβιτς, Βαλμπουενά, Κάιπερς, Χασάν, Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με την Ομόνοια. / The squad players selected ahead of the match against @OMONOIAfootball . 🔴⚪️⚽#Olympiacos #UCL #OMOOLY #Football #SquadList @ChampionsLeague pic.twitter.com/PBLN8tLb5r