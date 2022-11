Έκανε “χατ-τρικ” η εκπληκτική Μαρία Σάκκαρη στο Τέξας. Έχοντας από πριν εξασφαλίσει την πρόκριση της στα ημιτελικά του WTA Finals, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε το 3/3 στον όμιλο της, επικρατώντας της Ονς Ζαμπέρ με 2-0 σετ.

Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται για δεύτερη διαδοχική χρονιά στα ημιτελικά του τουρνουά -έχοντας κερδίσει κορυφαίες αθλήτριες του ταμπλό και απέχει πλέον δυο νίκες, από την κατάκτηση του σπουδαιότερου τίτλου της καριέρας της. Τελευταίο της… θύμα, η Ονς Ζαμπέρ την οποία κέρδισε με 6-2, 6-3.

Η τενίστρια από την Τυνησία (νο 2 στον κόσμο) ήθελε πάση θυσία τη νίκη αλλά δεν τα κατάφερε, με τον αγώνα να κρίνεται σε 1 ώρα και 8 λεπτά (2-2 το ρεκόρ στα μεταξύ τους ματς).

Η Μαρία Σάκκαρη ολοκλήρωσε τον όμιλο με τρεις νίκες, έχοντας επικρατήσει νωρίτερα των Πεγκούλα (νούμερο 3 στον κόσμο) και Σαμπαλένκα (νούμερο 7)

Η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά την νικήτρια του αγώνα Καρολίν Γκαρσία (νούμερο 6) – Ντάρια Κασάτκινα (νούμερο 8). Πρώτη στον άλλο όμιλο είναι η Ίγκα Σφιόντεκ την οποία η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (νο 5 στον κόσμο) μπορεί να αντιμετωπίσει στον τελικό.

