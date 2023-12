Ο Ντέκλαν Ράις ήταν ο “ήρωας” για την Άρσεναλ στο παιχνίδι με τη Λούτον, πετυχαίνοντας στις καθυστερήσεις του αγώνα, το νικητήριο γκολ, που έφερε την ομάδα του στην κορυφή της Premier League.

Μέσα σε λίγους μήνες στην Άρσεναλ, ο Ράις έχει καταφέρει να μετατραπεί στη μετεγγραφή της χρονιάς στην Premier League, ανεβάζοντας επίπεδο το κέντρο της ομάδας του Αρτέτα και οι οπαδοί τον λατρεύουν σε σημείο να θεωρούν ότι οι 105 εκατομμύρια λίρες που έδωσαν στη Γουέστ Χαμ για να τον αποκτήσουν είναι… κλοπή.

Ως εκ τούτου, μετά τη νίκη της Άρσεναλ επί της Λούτον, κάποιοι οπαδοί των “κανονιέρηδων” ξεκίνησαν να μαζεύουν χρήματα, με στόχο να δώσουν επιπλέον 25 εκατομμύρια λίρες στη Γουέστ Χαμ για τη μετεγγραφή! Το τρολάρισμα στην Αγγλία είναι απίστευτο…

Arsenal fans attempt to pay West Ham an extra £25m for Declan Rice with creation of GoFundMe page admitting to ‘unfortunate robbery’ after £105m midfielder’s dramatic late winner at Luton. 😂 pic.twitter.com/apYEFHcMpW