Η Μάντσεστερ Σίτι μπήκε με το… δεξί στο 2022, καθώς πέρασε από την έδρα της Άρσεναλ για την 11η συνεχόμενη νίκη της στην Premier League, όπου και προελαύνει στην κορυφή εδώ και καιρό.

Το διπλό στο Λονδίνο ήρθε πάντως με γκολ του Ρόδρι στις καθυστερήσεις, το οποίο πανηγυρίστηκε έξαλλα τόσο από τον ίδιο τον σκόρερ, όσο και από τους υπόλοιπους παίκτες των “Πολιτών”.

Οι πανηγυρισμοί έγιναν μάλιστα μπροστά στους οπαδούς της Άρσεναλ, οι οποίοι και πέταξαν χαρτιά υγείας, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα στους ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι, με αποτέλεσμα η ομάδα τους να κινδυνεύει με τιμωρία.

Toilet rolls and bottles thrown by Arsenal fans as Rodri leads City celebrations in front of them after what could be an injury time winner



City turned it around to lead 2-1 #ARSMCI pic.twitter.com/SSXtfsOSYG