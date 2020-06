Μία μερίδα “τρελών” οπαδών της Πόρτο ανέβηκε στην οροφή του γηπέδου του “Ντραγκάο” ώστε να παρακολουθήσουν το ματς των “δράκων” με την Μαρίτιμο, παρά τα μέτρα που έχουν παρθεί για τον κορονοϊό και επιβάλλουν να διεξάγονται χωρίς φιλάθλους οι αγώνες.

Από την οροφή του “Ντραγκάο” είδαν κάποιοι οπαδοί της Πόρτο την ομάδα τους να επιστρέφει στην οροφή της βαθμολογίας. Άγνωστο πως, μία ομάδα οπαδών των “δράκων” ανέβηκε στην οροφή του γηπέδου, άναψε καπνογόνα και προσπάθησε να φτάσει η φωνή τους μέχρι τον αγωνιστικό χώρο για να δώσουν ώθηση στους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους!

Το γκολ που σημείωσε ο Ζεσούς Μανουέλ Κορόνα, μόλις στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, αποδείχθηκε αρκετό στην Πόρτο, προκειμένου να νικήσει την Μαρίτιμο με 1-0 στο “Ντραγκάο” και να βρεθεί μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από 26 αγωνιστικές στην Πορτογαλία.

Porto fans watching their game from the roof of their stadium last night… 🤯 pic.twitter.com/6YCX2n6zLQ