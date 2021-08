Ο Τζακ Γκρίλις άφησε μετά από 9 ολόκληρα χρόνια την Άστον Βίλα (συν 11 χρόνια στην ακαδημία της) για να πάρει μετεγγραφή στη Μάντσεστερ Σίτι και να διεκδικήσει τίτλους στην καριέρα του.

Ακόμη κι έτσι όμως, κάποιοι φίλοι της πρώην -πια- ομάδας του, φαίνεται ότι δεν τον έχουν ακόμη συγχωρήσει για το γεγονός ότι ζήτησε να φύγει από τους “χωριάτες”.

Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα από το τελευταίο παιχνίδι της Άστον Βίλα στην Premier League, όπου ένας οπαδός της εμφανίστηκε στην κερκίδα με τη φανέλα του Γκρίλις, έχοντας όμως καλύψει το όνομά του με μονωτική ταινία στην πλάτη.

I rate the pettiness of this Villa fan. Putting tape over Grealish’s name on his shirt pic.twitter.com/OtNcSbD33q