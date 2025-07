Μόλις για λίγους μήνες διήρκησε η συνεργασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με τον Τίμπορ Πλάις.

Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Τίμπορ Πλάις και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Οι δύο πλευρές θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους, με τον Γερμανό ψηλό να έρχεται στην Αθήνα μεσούσης της σεζόν για να βοηθήσει τους πράσινους, όταν έμειναν χωρίς ψηλούς μετά τους τραυματισμούς των Λεσόρ και Γιουρτσεβέν.

