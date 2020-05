H Λίβερπουλ μπορεί να κρατάει με το ένα… χέρι τον τίτλο της Premier League μετά από 30 χρόνια, αλλά η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω κορονοϊού έβαλε… φρένο στη μαθηματική κατάκτηση του, με έναν οπαδό της ομάδας να μην αντέχει άλλο την αναμονή και να αποφασίζει να ξεκινήσει τα πανηγύρια ξοδεύοντας ένα υπέρογκο ποσό.

Ο Ταϊλανδός επιχειρηματίας, Kongkiat Inthraseesangwon, αποφάσισε πως δεν χρειάζεται να περιμένει άλλο για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος Αγγλίας από τη Λίβερπουλ και έστησε το δικό του γλέντι, παρ’ ότι η ομάδα του Μερσεσάιντ χρειάζεται ακόμα 6 πόντους για να εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο.

Ο εν λόγω οπαδός αγόρασε ένα καμιόνι και το έβαψε στα χρώματα της Λίβερπουλ, οργανώνοντας τη δική του προσωπική παρέλαση τίτλου, με το συνολικό ποσό που ξόδεψε για αυτή την… τρέλα να ανέρχεται στα 280.000 ευρώ όπως αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας στην αγγλική εφημερίδα “Mirror”.

“Σκέφτηκα να αγοράσω ένα καμιόνι για να γιορτάσω μαζί με τους άλλους οπαδούς την επιτυχία στο πρωτάθλημα την ώρα που η ομάδα θα σήκωνε το τρόπαιο.

Έπειτα ήρθε η πανδημία, διακόπηκε η Premier League και αποφάσισα να γιορτάσω προκαταβολικά. Πιστεύω ότι άξιζαν τα χρήματα που δαπάνησα επειδή εάν κατακτήσουμε το πρωτάθλημα θα είναι η πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια και αξίζουμε μία τέτοια γιορτή.

Επιπλέον, μετά από την παρέλαση, το καμιόνι θα το χρησιμοποιήσω για την εταιρία μου, οπότε δεν θα πρόκειται για ένα εντελώς περιττό έξοδο” δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ταϊλανδός.

Liverpool fan holds open-top title parade after being bored waiting for season to restart https://t.co/WcWIS8BhyU pic.twitter.com/gANgk5aV8c