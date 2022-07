Μια γυναίκα οπαδός της Νότιγχαμ Φόρεστ, έδειξε την καλλιτεχνική της δεινότητα, δημιουργώντας το σκίτσο των Βαγγέλη και Μιλτιάδη Μαρινάκη.

Η οπαδός της Νότιγχαμ, έδειξε την ευγνωμοσύνη προς τους διοικητικούς ηγέτες της Νότιγχαμ Φόρεστ για την άνοδο στην Premier League με τη βοήθεια της ζωγραφικής.

Τα πορτραίτα που ανέβασε εντυπωσιάζουν, συγκενρώνοντας τα αποθεωτικά σχόλια των ακολούθων της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Pencil Portrait #3 Evangelos Marinakis @mil7iadis @NFFC Felt right on the day the CG Plans got approved- Father and Son were the perfect choice!

Series of #NFFC Portraits ❤️🌳⚽️ #Pencildrawing @OlympiacosFC #Art #inspiration #NFFCowner #NFFClegend #fatherson pic.twitter.com/DGVybw6zDK