Η Μπορούσια Ντόρτμουντ επικράτησε με 3-1 της Μάιντς και βρέθηκε στην κορυφή της Bundesliga, γεγονός που πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους περίπου 64.000 οπαδούς της στο γήπεδο.

Ένας από αυτούς μάλιστα εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και πανηγύρισε μαζί με τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος και πέτυχε δύο από τα γκολ της ομάδας του στην αναμέτρηση.

Ο Νορβηγός επιθετικός έδειξε να το διασκεδάζει και αγκαλιά με τον τυχερό φίλο της Ντόρτμουντ βρέθηκε μπροστά στο “Wall” ξεσηκώνοντας και τους φανατικούς οπαδούς της ομάδας του.

Dortmund 3-1 Mainz Erling Haaland marks his return from injury with two goals Not sure that’s a legal challenge, BellinghamJude Haaland celebrates with fan after sending Dortmund top pic.twitter.com/hjMUmw3f1R

#BVB – Incredible scenes in front of 64,000 fans in Dortmund after #BVBM05: @ErlingHaaland scores two goals and makes a Borussia fan (who invaded the pitch) very, very happy! @BVB @SPORT1 pic.twitter.com/WDGdrvE5wC