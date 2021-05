Τη φανέλα της Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει να φοράει για τουλάχιστον δύο χρόνια ακόμα ο Λιονέλ Μέσι, όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές θα πρέπει να θεωρείται οριστική, όπως ανέφερε το “El Confidencial”, με τον Τζουάν Λαπόρτα να έχει δώσει το χέρια με τον Αργεντινό σούπερ σταρ για διετές συμβόλαιο.

Ο Λιονέλ Μέσι, όπως όλα δείχνουν, δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από την Μπαρτσελόνα και θα ολοκληρώσει την καριέρα του, παίζοντας μόνο σε μία ομάδα, σ’ αυτή που ανδρώθηκε κι έγινε ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου.

🚨🚨[ @elconfidencial ] | Laporta has an AGREEMENT with Leo Messi for the next TWO seasons. pic.twitter.com/1wiLGePQWx