O κορονοϊός τελικά… νίκησε και η UEFA ανακοίνωσε επίσημα πως αναβάλλει επ’αόριστον τους τελικούς του Champions LEague και του Europa League που ήταν προγραμματισμένοι για τον προσεχή Μάιο.

Την επίσημη αναβολή των τελικών των διοργανώσεών της ανακοίνωσε επίσημα η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου. Όπως αναφέρει στη λιτή ανακοίνωσή της η UEFA, οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση λόγω της κρίσης που έχει προκαλέσει σε όλα τα επίπεδα ο κορονοϊός.

Θυμίζουμε πως ο τελικός του Champions League ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κωνσταντινούπολης (Ατατούρκ). Ο τελικός του Europa League είχε προγραμματιστεί να γίνει τρεις μέρες νωρίτερα, στις 27 Μαΐου, στο Γκντανσκ της Πολωνίας (Stadion Energa), ενώ δεν δόθηκαν καινούργιες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή τους.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague



No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.