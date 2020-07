Στο “Μολινό” ο “ερυθρόλευκος” επαναληπτικός για τη φάση των “16” του Europa LEague! Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Γουλβς στη φυσική της έδρα, στις αρχές Αυγούστου.

Όπως ενημέρωσε ο υπεύθυνος διεθνών σχέσεων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Βερνίκος, ο επαναληπτικός του αγώνα των Πειραιωτών με τη Γουλβς (5 ή 6 Αυγούστου) θα γίνει στο “Μολινό”, τη φυσική έδρα της αγγλικής ομάδας.

Στο “τιτίβισμα” του, ο κ. Βερνίκος αναφέρει ότι οι αρχές της Μεγάλης Βρετανίας παρείχαν γραπτές διαβεβαιώσεις στην UEFA για την διεξαγωγή της αναμέτρησης, ενώ τονίζει ότι σε περίπτωση που αλλάξουν οι προϋποθέσεις διεξαγωγής του ματς, τότε αυτόματα αυτό θα διεξαχθεί σε κάποιο γερμανικό γήπεδο.

Να αναφέρουμε ότι αύριο (10.07.2020 / 14:00) η UEFA έχει προγραμματίσει την κλήρωση για το Final 8 του Europa League, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 21 σε τέσσερις πόλεις της Γερμανίας (Κολωνία, Ντούισμπουργκ, Ντίσελντορφ και Γκέλσενκιρχεν), ενώ αναμένεται και ενημέρωση για τα διπλά ματς που έχουν απομείνει (Ίντερ-Χετάφε και Σεβίλλη-Ρόμα).

Η ενημέρωση

«Γουλβς – Ολυμπιακός. Στο Μολινό. Οι αρχές της Μεγάλης Βρετανίας παρείχαν γραπτές διαβεβαιώσεις στην UEFA, αλλά αν κάτι αλλάξει μέχρι τις 5 Αυγούστου, τότε αυτόματα θα διεξαχθεί στη Γερμανία».

Wolves – OlympiacosFC. In Molineux Stadium. UK authorities provided written guarantees to UEFA. But if something will be changed till August the 5th, then automatically in GER