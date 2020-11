Όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα έκανε ζέσταμα σε… πάρκινγκ και έπαιζε σε γήπεδο – “σκοτώστρα” για να βοηθήσει άρρωστο παιδάκι

Παρά τον εκκεντρικό χαρακτήρα του, τα πάθη του και τους “δαίμονές” του, ο Ντιέγκο Μαραντόνα είχε πάντα και κάτι άλλο που τον χαρακτήριζε: τη συμπόνοια για τον κόσμο που έχει ανάγκη.

Ο “Θεός” που πέθανε την Τετάρτη (25.11.2020) σε ηλικία 60 χρονών, είχε αποδείξει πολλές φορές πως όταν χρειάζεται πάει κόντρα στις εντολές για να κάνει εκείνο που επιθυμεί ή θεωρεί σωστό.

In 1984, Maradona played a fundraising match in one of the poorest suburbs of Naples to aid a sick child in need of an expensive operation. pic.twitter.com/X7SIHpQAns