Ο Τάσος Δουβίκας βοήθησε την Ουτρέχτη να πάρει το βαθμό κόντρα στην Βααλβάικ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2, σε ένα επεισοδιακό ματς για την Eredivisie. Αντικείμενα... έφυγαν από την εξέδρα, ένας αναπτήρας χτύπησε ποδοσφαιριστή και ο διαιτητές διέταξε την προσωρινή διακοπή του αγώνα.

Το δεύτερο φετινό του τέρμα στην Eredivisie και τρίτο συνολικά (μαζί με αυτό που πέτυχε με την Εθνική κόντρα στο Κόσοβο) σημείωσε ο Τάσος Δουβίκας.

Ο Έλληνας επιθετικός κέρδισε πέναλτι στο 52’ του Ουτρέχτη – Βααλβάικ, σκόραρε από την… άσπρη βούλα και βοήθησε τους γηπεδούχους να πάρουν το βαθμό της ισοπαλίας, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2. Στο 90+7′ η Ουτρέχτη κατάφερε να σκοράρει με τον ντερ Χουρν, αλλά -μετά από χρήση του video replay– ο διαιτητής ακύρωσε το τέρμα που θα της έδινε τη νίκη.

Ahmed Touba concedes the penalty and Utrecht score again to make it 2-2 pic.twitter.com/bp1lF8v64C