ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Ο Θρύλος του ελληνικού αθλητισμού έφτασε τους 341 τίτλους»

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 13-12 τον Παναθηναϊκό και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας του πόλο ανδρών για 27η φορά στην ιστορία του, γνωρίζοντας την αποθέωση και από την ποδοσφαιρική ομάδα των Πειραιωτών.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε συγχαρητήρια ανακοίνωση για την επιτυχία της ομάδας πόλο ανδρών κόντρα στον Παναθηναϊκό και υπογράμμισε ότι η κατάκτηση του τροπαίου ήταν η 341η για τους Πειραιώτες σε συλλογικό επίπεδο.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συγχαίρει την ανδρική ομάδα πόλο του συλλόγου, για την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας. Ο Θρύλος του ελληνικού αθλητισμού έφτασε τους 341 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα, κατακτώντας παράλληλα το 27ο κύπελλο Ελλάδας στο Πόλο Ανδρών στην ιστορία του συλλόγου.

Συγχαρητήρια Θρύλε!