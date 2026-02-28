Αθλητικά

ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Ο Θρύλος του ελληνικού αθλητισμού έφτασε τους 341 τίτλους»

Συγχαρητήριο μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στην ομάδα πόλο ανδρών για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας
Οι παίκτες του Ολυμπιακού
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο πόλο ανδρών (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 13-12 τον Παναθηναϊκό και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας του πόλο ανδρών για 27η φορά στην ιστορία του, γνωρίζοντας την αποθέωση και από την ποδοσφαιρική ομάδα των Πειραιωτών.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε συγχαρητήρια ανακοίνωση για την επιτυχία της ομάδας πόλο ανδρών κόντρα στον Παναθηναϊκό και υπογράμμισε ότι η κατάκτηση του τροπαίου ήταν η 341η για τους Πειραιώτες σε συλλογικό επίπεδο.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συγχαίρει την ανδρική ομάδα πόλο του συλλόγου, για την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας. Ο Θρύλος του ελληνικού αθλητισμού έφτασε τους 341 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα, κατακτώντας παράλληλα το 27ο κύπελλο Ελλάδας στο Πόλο Ανδρών στην ιστορία του συλλόγου.

Συγχαρητήρια Θρύλε!

Αθλητικά
