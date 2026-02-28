Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 12-13: Τρομερή ανατροπή και τίτλος για τους Πειραιώτες στο Κύπελλο Ελλάδας του πόλο ανδρών

Μετά από μία σπουδαία “μάχη” στον τελικό, η οποία και κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, ο Ολυμπιακός νίκησε με 13-12 τον Παναθηναϊκό και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας του πόλο ανδρών για 27η φορά στην ιστορία του.

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να προηγείται στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό και είχε το προβάδισμα ακόμη και 1,5 λεπτό πριν το φινάλε της αναμέτρησης, αλλά ο Ολυμπιακός… αρνήθηκε να χάσει και με μία συγκλονιστική αντεπίθεση κατάφερε να φθάσει στη νίκη.

Οι Πειραιώτες σκόραραν στις δύο τελευταίες τους επιθέσεις στο ματς, με τον Γεννηδουνιά να πετυχαίνει ένα τρομερό γκολ από πολύ μακριά για το 13-12 και ο Ζερβεδάς με μία σπουδαία επέμβαση κράτησε το προβάδισμα της ομάδας του, για να πανηγυρίσει αυτή για 9η συνεχόμενη χρονιά, την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

MVP του αγώνα για τον Κυπελλούχο Ελλάδας, Ολυμπιακό, ήταν ο Ντίνος Γεννηδουνιάς, αφού εκτός από το “χρυσό” γκολ στον τελικό, ήταν και γενικότερα ο κορυφαίος της ομάδας του, στο δρόμο προς την υπεράσπιση του τροπαίου.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 4-3, 3-3, 2-4

Οι συνθέσεις και τα γκολ των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 3, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης, Κουρουβάνης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 3, Κοπελιάδης, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 1, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 5, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.