Το παγκόσμιο τένις υποκλίνεται στον Ρότζερ Φέντερερ, μιας και ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών, ανακοίνωσε το τέλος της τεράστιας καριέρα του.

Τενίστες από όλο τον κόσμο, αλλά και άνθρωποι από ολόκληρο το φάσμα του αθλητισμού έχουν κάνει αναρτήσεις για τον Ρότζερ Φέντερερ, αποθεώνοντάς τον για το ταλέντο του και όσα πρόσφερε στο τένις. «Άλλαξες το άθλημα για πάντα», έγραψε ο λογαριασμός του Wimbledon στα social media, ενώ το Roland Garros έκανε λόγο για “Θρύλο του αθλήματος”.

Το μήνυμα που ξεχωρίζει όμως ήρθε από τον Ράφαελ Ναδάλ, με τον οποίο δημιούργησε το μεγαλύτερο rivalry στην ιστορία του τένις και όχι μόνο, με τις “μονομαχίες” τους μέσα στο κορτ να έχουν μείνει αλησμόνητες.

Η ανάρτηση του Ναδάλ για τον Φέντερερ

“Αγαπητέ Ρότζερ, φίλε και αντίπαλέ μου.

Μακάρι να μην είχε έρθει ποτέ αυτή η μέρα. Είναι μια θλιβερή μέρα για εμένα προσωπικά και για τον αθλητισμό σε όλο τον κόσμο.

Ήταν χαρά αλλά και τιμή και προνόμιο να μοιραστώ μαζί σου όλα αυτά τα χρόνια, ζώντας τόσες πολλές εκπληκτικές στιγμές εντός και εκτός παρκέ. Θα έχουμε πολλές ακόμη στιγμές να μοιραστούμε μαζί στο μέλλον, υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί, το ξέρω αυτό.

Προς το παρόν, σου εύχομαι πραγματικά όλη την ευτυχία με τη σύζυγό σου, τη Μίρκα, τα παιδιά σας, την οικογένειά σας και να απολαύσετε αυτό που έχετε μπροστά σας. Θα σε δω στο Λονδίνο στο Laver Cup”.

