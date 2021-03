Τρομακτικό περιστατικό στο παιχνίδι της Ακτής Ελεφαντοστού με την Αιθιοπία για τα προκριματικά του Κυπέλλου Αφρικής του 2021, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να καταρρέει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Γκανέζος ρέφερι, Τσαρλς Μπούλου, ειδοποίησε προς το τέλος της αναμέτρησης ότι δεν αισθανόταν καλά και οι ποδοσφαιριστές ζήτησαν βοήθεια, αφού τον είδαν να παραπατάει στο χορτάρι.

Την ώρα που έβγαινε από το γήπεδο μάλιστα και ενώ έδειχνε να επικοινωνεί με τους γύρω του, ζήτησε να καθίσει και αμέσως έχασε και τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, χωρίς ακόμη να υπάρχει κάποια ενημέρωση για την υγεία του.

Referee Just Passed Out, Hope He is okay🙏

Ivory coast vs Ethiopia pic.twitter.com/aiFVZz4DMJ