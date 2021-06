Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς βρίσκονται κοντά στην πρόκριση στα ημιτελικά της Ανατολής στο NBA, αλλά πλέον αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα με τον κορυφαίο τους παίκτη.

Ο Τζοέλ Εμπίντ τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στους Γουίζαρντς και τα αποτελέσματα των εξετάσεών του έδειξαν μερική ρήξη μηνίσκου. Ο Αμερικανός σέντερ θα πρέπει έτσι να μπει στο χειρουργείο κάποια στιγμή, αλλά η ομάδα του ευελπιστεί να συμβεί αυτό μετά το τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με ρεπόρτερ του ESPN, ο Εμπίντ θα χάσει σίγουρα το επόμενο ματς, αλλά θα γίνει προσπάθεια να μη χάσει και τη σεζόν, ακολουθώντας συντηρητικό πρόγραμμα. Το πρήξιμο στο γόνατό του θα κρίνει την αποθεραπεία του και κατά πόσο θα μπορέσει να βοηθήσει στα φετινά play off τους Σίξερς.

Managing potential swelling and pain on the knee will play a significant part in how soon Embiid returns to the floor. Team says “the injury will be managed with a physical therapy and treatment program.” https://t.co/qLs2EgVf5G