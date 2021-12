Η Τσέλσι έχασε την επαφή της με την κορυφή της Premier League μετά από μία σειρά από αρνητικά αποτελέσματα, τα οποία φαίνεται ότι έχουν φέρει προστριβές και στο εσωτερικό της ομάδας.

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Ρουμελού Λουκάκου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, τα έβαλε με τον προπονητή του και τόνισε ότι θα ήθελε να επιστρέψει στην Ίντερ. Το γεγονός φέρεται να έχει “παγώσει” τους “μπλε” του Λονδίνου, οι οποίοι καλούνται πια να διαχειριστούν… κρίση στα αποδυτήριά τους.

«Πραγματικά ελπίζω από τα βάθη της καρδιάς μου να επιστρέψω στην Ίντερ. Όχι στο τέλος της καριέρας μου αλλά όσο είμαι ακόμη σε τοπ επίπεδο ώστε να κερδίσω περισσότερα μαζί τους. Θέλω να απολογηθώ στους οπαδούς της Ίντερ, ήταν σε λάθος στιγμή όσα είπα. Όσα κάνατε για εμένα θα μείνουν για πάντα.

Σωματικά είμαι καλά. Όμως δεν είμαι χαρούμενος με την κατάσταση στην Τσέλσι. Ο Τούχελ έχει επιλέξει να παίζει με άλλο σύστημα. Δεν θα τα παρατήσω, θα είμαι επαγγελματίας. Πιστεύω όσα έγιναν το προηγούμενο καλοκαίρι δεν έπρεπε να συμβούν έτσι. Το πως έφυγα από την Ίντερ, το πως ήταν η κατάσταση με τους οπαδούς της ομάδας. Αυτό με ενοχλεί γιατί δεν ήταν η σωστή στιγμή.

Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Πάντα έλεγα πως έχω την Ίντερ στην καρδιά μου. Το ξέρω πως θα επιστρέψω στην Ίντερ, πραγματικά το ελπίζω. Είμαι ερωτευμένος με την Ιταλία. Αυτή είναι η σωστή στιγμή να μιλήσω και να αφήσω τον κόσμο να μάθει τι πραγματικά έγινε».

Romelu Lukaku to @SkySport: “Physically I am fine. But I’m NOT happy with the situation at Chelsea. Tuchel has chosen to play with another system – I won’t give up, I’ll be professional. I am not happy with the situation but I am professional – and I can’t give up now”. 🔵 #CFC pic.twitter.com/KGNoJ10cwp