Ένα από τα καλύτερα μπακ της Premier League δήλωσε ότι θα ήθελε να αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι η γιαγιά του ήταν 100% Ελληνίδα και θα αποτελούσε στιγμή υπερηφάνειας για τον ίδιο.

Πρόκειται για τον Τζορτζ Μπάλντοκ της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, ο οποίος και είχε 38 συμμετοχές με 2 γκολ και 4 ασίστ την περασμένη σεζόν στην Premier League, στα 27 του χρόνια.

Ο Μπάλντοκ υπάρχει στη λίστα του ομοσπονδιακού τεχνικού της Εθνικής Ελλάδας, με τους ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να αγωνιστούν στην “γαλανόλευκη” και ο ίδιο μίλησε στην αγγλική Telegraph για το θέμα, δείχνοντας τη σφοδρή επιθυμία του να φορέσει το εθνόσημο.

“Η γιαγιά μου, η οποία έχει πεθάνει, ήταν 100% Ελληνίδα. Έτσι είμαι κι εγώ, έστω και κατά 1/4 Έλληνας. Νομίζω πως έχω δικαίωμα να παίξω γι’ αυτή την ομάδα, θα είναι σπουδαίο, θα είναι σίγουρα μια στιγμή περηφάνιας για την οικογένειά μου και για εμένα να εκπροσωπήσω τη χώρα. Μακάρι να συμβεί. Περιμένω να ολοκληρωθεί η διαδικασία, δεν θα απέρριπτα ποτέ αυτό το ενδεχόμενο”, τόνισε χαρακτηριστικά ο Μπάλντοκ.

