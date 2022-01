Ο Μέισον Γκρίνγουντ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατηγορείται από τη σύντροφό του, Χαριέτ Ρόμπσον, για ξυλοδαρμό, με την Αγγλίδα να έχει ανεβάσει και σοκαριστικές εικόνες στα social media.

Σε σχετικό video εμφανίζεται με αίματα στο πρόσωπό της και γράφει “σε όποιον θέλει να ξέρει τι κάνει ο Μέισον Γκρίνγουντ σε εμένα”, ενώ σε φωτογραφίες φαίνονται και μώλωπες σε όλο της το σώμα.

Το γεγονός έχει προκαλέσει σάλο στην Αγγλία, αναγκάζοντας και την ίδια τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να πάρει θέση για το θέμα, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τους ισχυρισμούς της.

Σε σχετική επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται: «Γνωρίζουμε τις εικόνες και τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν θα κάνουμε κανένα περαιτέρω σχόλιο μέχρι να διαπιστωθούν τα γεγονότα. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν συγχωρεί τη βία κανενός είδους»

#MUFC statement re allegations about Mason Greenwood from Harriet Robson: “We are aware of images and allegations circulating on social media. We will not make any further comment until the facts have been established. Manchester United does not condone violence of any kind.”