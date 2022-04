Ένας νεαρός παίκτης της Μπαρτσελόνα, από τις ακαδημίες του συλλόγου, πέτυχε τρομερό γκολ και θέλησε να το πανηγυρίσει όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Φερμίν Λόπεζ σκόραρε με τη φανέλα των “μπλαουγκράνα” ένα πανέμορφο τέρμα με ανάποδο “ψαλίδάκι” και σηκώθηκε στον αέρα για το περίφημο… Siu του Πορτογάλου σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ρονάλντο συνεχίζει όμως να αποτελεί… εχθρό της Μπαρτσελόνα, εξαιτίας της καριέρας του στη Ρεάλ Μαδρίτης και έτσι στα social media των Καταλανών, το video με το γκολ του Λόπεζ “κόπηκε” πριν τον πανηγυρισμό.

FC Barcelona’s academy player Fermin Lopez does Cristiano Ronaldo’s SIUUU celebration after scoring a bicycle kick today.



Ronaldo is hated in Barcelona. When you realise that this is just insane.pic.twitter.com/WkniOXnrxd