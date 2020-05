Ένα ακόμη σκάνδαλο μεταξύ παικτών του NBA για ένα μοντέλο, φαίνεται ότι έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ, καθώς ο Ούμπρε των Φοίνιξ Σαν φημολογείται ότι “έκλεψε” τη σύντροφο του σούπερ σταρ των Χιούστον Ρόκετς, Τζέιμς Χάρντεν.

O Ούμπρε φέρεται να πέρασε μέρος της καραντίνας μαζί με την κοπέλα που έβγαινε το ίδιο διάστημα και ο Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος έγινε έξαλλος όταν έμαθε το γεγονός.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ, ο ανταγωνιστής του Γιάννη Αντετοκούνμπο για το περσινό βραβείο του MVP, ακύρωσε ένα πάρτι που είχε κανονίσει στην Αριζόνα, εκνευρισμένος από την αποκάλυψη για τη σύντροφό του.

James Harden and Kelly Oubre Jr. Allegedly Beefing Over Same Girlfriend https://t.co/7ok8FvlmRI pic.twitter.com/4ImElunkIN