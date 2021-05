Η “μάχη” του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση του τίτλου στο μπάσκετ γυναικών συνεχίζεται, τόσο εντός, όσο και εκτός γηπέδου, με τις ενστάσεις που έφεραν και την αναβολή του δεύτερου τελικού.

Η ένταση είναι μεγάλη μεταξύ των δύο ομάδων και έχει φθάσει ακόμη και στις ξένες παίκτριες τους, με την Αμερικανίδα Ντέιβις των Πειραιωτών να δέχεται ακόμη και… δωροδοκίες από αντίπαλους οπαδούς.

«Ένας οπαδός του Παναθηναϊκού εδώ στην Ελλάδα έδωσε σε εμένα και μια συμπαίκτριά μου 500 ευρώ ώστε να μην σκοράρω στους τελικούς! (γέλια) Αυτή η αντιπαλότητα είναι κάτι που δεν έχω δει ξανά στο παρελθόν» , έγραψε η ίδια χαρακτηριστικά στο twitter.

A panathinaikos fan here in Greece just offered my teammate and I 500 euro to go scoreless in the finals. Lol this rivalry is something I have never experienced before.