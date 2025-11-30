Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3: Το συγκλονιστικό φινάλε στη Λεωφόρο με αποβολή, ισοφάριση και γκολ νίκης με πέναλτι από τον Γιόβιτς

Απίστευτο φινάλε στο αθηναϊκό ντέρμπι με μία αποβολή και δύο γκολ
Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν στη Λεωφόρο (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν στη Λεωφόρο (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Το ντέρμπι ΠαναθηναϊκόςΑΕΚ στη Λεωφόρο, το οποίο ολοκληρώθηκε με νίκη της Ένωσης με 3-2, θα μείνει για χρόνια στις μνήμες των φίλων του ελληνικού ποδοσφαίρου για το επικό φινάλε του.

Με το σκορ στο 1-2 υπέρ της ΑΕΚ, η Ένωση έμεινε με 10 παίκτες στο 85′ λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Μάριν.

Έτσι οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν στα ίσια στα τελευταία λεπτά, μιας και νωρίτερα είχε αποβληθεί ο Τουμπά του Παναθηναϊκού.

Στο 90′ ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Τζούρισιτς. Ο Γέντβαϊ έδωσε στον Πάντοβιτς, αυτός έστρωσε στον Τζούριτσιτς, που με δυνατό συρτό σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 2-2.

Η Λεωφόρος πήρε… φωτιά, ο Παναθηναϊκός βγήκε μπροστά για την απόλυτη ανατροπή, αλλά τελικά η ΑΕΚ ήταν αυτή που χαμογέλασε τελευταία.

Ο ρέφερι έδωσε πέναλτι στην Ένωση για ανατροπή του Ντραγκόφσκι στον Κοϊτά. Ο Πάλμερ-Μπράουν δεν συνεννοήθηκε καλά με τον Πολωνό τερματοφύλακα, ο εξτρέμ της Ένωσης τσίμπησε την μπάλα και ο Ντραγκόφσκι τον ανέτρεψε.

Ο Λούκα Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και διαμόρφωσε το τελικό 2-3, σημειώνοντας και τα τρία γκολ της ΑΕΚ.

