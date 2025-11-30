Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3: Το συγκλονιστικό φινάλε στη Λεωφόρο με αποβολή, ισοφάριση και γκολ νίκης με πέναλτι από τον Γιόβιτς

Το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ στη Λεωφόρο, το οποίο ολοκληρώθηκε με νίκη της Ένωσης με 3-2, θα μείνει για χρόνια στις μνήμες των φίλων του ελληνικού ποδοσφαίρου για το επικό φινάλε του.

Με το σκορ στο 1-2 υπέρ της ΑΕΚ, η Ένωση έμεινε με 10 παίκτες στο 85′ λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Μάριν.

Έτσι οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν στα ίσια στα τελευταία λεπτά, μιας και νωρίτερα είχε αποβληθεί ο Τουμπά του Παναθηναϊκού.

Στο 90′ ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Τζούρισιτς. Ο Γέντβαϊ έδωσε στον Πάντοβιτς, αυτός έστρωσε στον Τζούριτσιτς, που με δυνατό συρτό σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 2-2.

Η Λεωφόρος πήρε… φωτιά, ο Παναθηναϊκός βγήκε μπροστά για την απόλυτη ανατροπή, αλλά τελικά η ΑΕΚ ήταν αυτή που χαμογέλασε τελευταία.

Ο ρέφερι έδωσε πέναλτι στην Ένωση για ανατροπή του Ντραγκόφσκι στον Κοϊτά. Ο Πάλμερ-Μπράουν δεν συνεννοήθηκε καλά με τον Πολωνό τερματοφύλακα, ο εξτρέμ της Ένωσης τσίμπησε την μπάλα και ο Ντραγκόφσκι τον ανέτρεψε.

Ο Λούκα Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και διαμόρφωσε το τελικό 2-3, σημειώνοντας και τα τρία γκολ της ΑΕΚ.