Ο Ταιρΐς Ράις εμφανίστηκε απελπισμένος στο twitter για το γεγονός ότι ο κορονοϊός είναι πολύ πιθανό πια να δώσει άδοξο τέλος στη θητεία του στον Παναθηναϊκό, αλλά και γενικότερα στην τεράστια καριέρα του στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να ζητήσει τη βοήθεια των θεών.

Ο Αμερικανός γκαρντ φαίνεται ότι έχει αποφασίσει οριστικά να μην αγωνιστεί την επόμενη σεζόν, ώστε να επιστρέψει στις ΗΠΑ και να είναι κοντά στην οικογένειά του, αποσυρόμενος από την ενεργό δράση σε ηλικία 33 ετών.

Παναθηναϊκός: Αποχαιρέτησε την Ελλάδα η σύζυγος του Φρεντέτ! “Ήταν πολύ δύσκολο να φύγω” (pics)

Το γεγονός όμως, έρχεται σε συνέχεια της διακοπής των πρωταθλημάτων λόγω κορονοϊού και ο Ράις φοβάται ότι αυτό θα είναι ένα κακό τέλος για την καριέρα του. Πιο συγκεκριμένα, έγραψε στο twitter ότι “Θα τελειώσω την καριέρα μου λόγω ενός ιού. Θέλω οι θεοί του μπάσκετ να έρθουν να το φροντίσουν αυτό. Πρώτα η οικογένεια όμως”.

End my career because of a virus. Smh. I need the hoop Gods to come take care of this.



Family first tho!