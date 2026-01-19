Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες στο Κορωπί μετά τη «βαριά» ήττα από την ΑΕΚ 

Σε κρίση ο Παναθηναϊκός μετά τη νέα ήττα από την ΑΕΚ
Οπαδοί του Παναθηναϊκού (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε τις απογοητευτικές εμφανίσεις στη σεζόν και η ΑΕΚ τον “σάρωσε” με 4-0 στο ντέρμπι της Super League, γεγονός που έφερε μερίδα οπαδών στο Κορωπί μετά το τέλος του αγώνα.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού περίμεναν την αποστολή της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ, για να εκφράσουν από κοντά την απογοήτευσή τους για την εικόνα στην OPAP Arena.

Οι ποδοσφαιριστές του Ράφα Μπενίτεθ αποδοκιμάστηκαν έτσι από τον κόσμο, χωρίς όμως να ξεφύγει η κατάσταση, ενώ υπήρχαν και αστυνομικές δυνάμεις στο προπονητικό κέντρο των “πρασίνων”.

