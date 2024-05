Παναθηναϊκός – Άρης: Sold out η γιορτή των πρωταθλητών Ευρώπης στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out για το παιχνίδι με τον Άρη για τα ημιτελικά της Basket League, με το ΟΑΚΑ να βάζει τα γιορτινά του για τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη στην πρεμιέρα των ημιτελικών του πρωταθλήματος και θέλει να μετατρέψει σε γιορτή τον αγώνα στο ΟΑΚΑ.

Το τριφύλλι, μετά την κατάκτηση της Euroleague, έβαλε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Άρη και αυτά έκαναν… φτερά μέσα σε 10 ώρες!

SOLD OUT IN 10 HOURS 🤯☘️



Each of the seats at OAKA has been filled thanks to your willingness to be there and cheer for our champions!



THANK YOU #PAOFans 💚#WeTheGreens #paobcaktor #7thStar pic.twitter.com/olAd9itv2n