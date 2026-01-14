Παναθηναϊκός – Άρης live για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε δύο αλλαγές στην ενδεκάδα του Άρη, σε σχέση με το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, ο Λορέν Μορόν επιστρέφει από την τιμωρία του στη θέση του Τίνο Καντεβέρε, ο Μιχάλης Παναγίδης παίρνει θέση στο βασικό σχήμα λόγω του κανονισμού για τους γηγενείς, ενώ ο Ντούντου θα μείνει στον πάγκο, με τον Φρέντρικ Γένσεν σε ρόλο εξτρέμ.