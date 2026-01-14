Παναθηναϊκός και Άρης διασταυρώνουν τα “ξίφη” τους στο ΟΑΚΑ, ψάχνοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Betsson. Σε περίπτωση ισοπαλίας, δεν υπάρχει παράταση και η πρόκριση θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι.
Παναθηναϊκός – Άρης live για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
ο Έλληνας επιθετικός δέχθηκε την μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή του Άρη, έβαλε ωραία την πλάτη του, γύρισε όμως ο Άλβαρο τον πρόλαβε και έδιωξε σε κόρνερ
Οι παίκτες των δυο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο
Διαιτητής: Ευαγγέλου
Βοηθοί: Κολλιάκος, Χριστοδούλου
4ος: Βεργέτης
VAR: Ρούπερτι, φαν Ντερ Εϊκ
Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ - Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης - Πέρεθ, Γένσεν, Μορόν.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κάραϊ, Διούδης, Φαμπιάνο, Γαλανόπουλος, Καντεβέρε, Δώνης, Φρίντεκ, Γκνινγκ, Ντούντου, Καμτσής, Μπουσαϊντ, Χαρουπάς
Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε δύο αλλαγές στην ενδεκάδα του Άρη, σε σχέση με το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, ο Λορέν Μορόν επιστρέφει από την τιμωρία του στη θέση του Τίνο Καντεβέρε, ο Μιχάλης Παναγίδης παίρνει θέση στο βασικό σχήμα λόγω του κανονισμού για τους γηγενείς, ενώ ο Ντούντου θα μείνει στον πάγκο, με τον Φρέντρικ Γένσεν σε ρόλο εξτρέμ.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Μπόκος, Παντελίδης, Σβιντέρσκι, Τετέι
Στον πάγκο του “τριφυλλιού” οι: Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρης, Πελίστρι, Νεμπής και Πάντοβιτς.
Ο Λαφόν βρίσκεται στο τέρμα, με τους Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά και Κώτσιρα τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια και Μπακασέτας θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ Παντελίδης και Μπόκος θα είναι στα “φτερά” και οι Τετέι-Σβιντέρσκι δίδυμο στην επίθεση.
Ο Ράφα Μπενίτεθ παρατάσσει τον Παναθηναϊκό με έξι αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στον Πανσερραϊκό και δίνοντας φανέλα βασικού στον Παντελίδη, που θα κάνει ντεμπούτο, όπως και στον νεαρό Μπόκο
Όποια ομάδα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει το νικητή του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στους “4”, σε διπλούς αγώνες
Σε περίπτωση ισοπαλίας, η πρόκριση θα λριθεί απευθείας στα πέναλτι
Η αναμέτρηση γίνεται στο ΟΑΚΑ είναι νοκ-άουτ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Παναθηναϊκός – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ