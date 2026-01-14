Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός – Άρης live για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Η ομάδα που θα περάσει θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ σε διπλά παιχνίδια τον
Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Νοκ-άουτ αγώνας για τους «8» του θεσμού
0 - 0
1ο ημίχρονο
Παναθηναϊκός και Άρης διασταυρώνουν τα “ξίφη” τους στο ΟΑΚΑ, ψάχνοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Betsson. Σε περίπτωση ισοπαλίας, δεν υπάρχει παράταση και η πρόκριση θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι.

20:38 | 14.01.2026
8'
Κίτρινη κάρτα στον Άλβαρο για μαρκάρισμα στον Τετέι
20:37 | 14.01.2026

Να αναφέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό 2-0 στο "Καραϊσκάκης" και θα αντιμετωπίσει το νικητή του Παναθηναϊκός - άρης στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Διπλό στο «Καραϊσκάκης» και πρόκριση στα ημιτελικά για τους Θεσσαλονικείς στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Εκτός Κυπέλλου ο περσινός τροπαιούχος Ολυμπιακός
20:32 | 14.01.2026
5'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για παναθηναϊκό με τον Τετέι

ο Έλληνας επιθετικός δέχθηκε την μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή του Άρη, έβαλε ωραία την πλάτη του, γύρισε όμως ο Άλβαρο τον πρόλαβε και έδιωξε σε κόρνερ

20:28 | 14.01.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
20:23 | 14.01.2026

Οι παίκτες των δυο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο

20:22 | 14.01.2026

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Κολλιάκος, Χριστοδούλου

4ος: Βεργέτης

VAR: Ρούπερτι, φαν Ντερ Εϊκ

20:21 | 14.01.2026
20:21 | 14.01.2026

Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ - Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης - Πέρεθ, Γένσεν, Μορόν.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κάραϊ, Διούδης, Φαμπιάνο, Γαλανόπουλος, Καντεβέρε, Δώνης, Φρίντεκ, Γκνινγκ, Ντούντου, Καμτσής, Μπουσαϊντ, Χαρουπάς

20:21 | 14.01.2026

Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε δύο αλλαγές στην ενδεκάδα του Άρη, σε σχέση με το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, ο Λορέν Μορόν επιστρέφει από την τιμωρία του στη θέση του Τίνο Καντεβέρε, ο Μιχάλης Παναγίδης παίρνει θέση στο βασικό σχήμα λόγω του κανονισμού για τους γηγενείς, ενώ ο Ντούντου θα μείνει στον πάγκο, με τον Φρέντρικ Γένσεν σε ρόλο εξτρέμ.

20:21 | 14.01.2026
20:20 | 14.01.2026

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Μπόκος, Παντελίδης, Σβιντέρσκι, Τετέι

Στον πάγκο του “τριφυλλιού” οι: Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρης, Πελίστρι, Νεμπής και Πάντοβιτς.

20:20 | 14.01.2026

Ο Λαφόν βρίσκεται στο τέρμα, με τους Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά και Κώτσιρα τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια και Μπακασέτας θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ Παντελίδης και Μπόκος θα είναι στα “φτερά” και οι Τετέι-Σβιντέρσκι δίδυμο στην επίθεση.

20:19 | 14.01.2026

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρατάσσει τον Παναθηναϊκό με έξι αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στον Πανσερραϊκό και δίνοντας φανέλα βασικού στον Παντελίδη, που θα κάνει ντεμπούτο, όπως και στον νεαρό Μπόκο

20:18 | 14.01.2026

Με το ματς να είναι στο 88', το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ είναι στο 0-2

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2 Τελικό: Πέρασαν από το «Καραϊσκάκης» και προκρίθηκαν στα ημιτελικά οι Θεσσαλονικείς
Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τον κάτοχο του τίτλου Ολυμπιακό
20:18 | 14.01.2026

Όποια ομάδα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει το νικητή του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στους “4”, σε διπλούς αγώνες

20:17 | 14.01.2026

Σε περίπτωση ισοπαλίας, η πρόκριση θα λριθεί απευθείας στα πέναλτι

20:17 | 14.01.2026

Η αναμέτρηση γίνεται στο ΟΑΚΑ είναι νοκ-άουτ

20:17 | 14.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Παναθηναϊκός – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

20:17 | 14.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
