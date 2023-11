Ο Παναθηναϊκός περιμένει την επιστροφή του Λούκα Βιλντόσα στην αγωνιστική δράση, μετά τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός ομάδας τις τελευταίες ημέρες, αλλά την ίδια ώρα, ο ατζέντης του διέψευσε και τα σενάρια για το μέλλον του.

Ο Βιλντόσα δεν έχει πιάσει ακόμη υψηλά επίπεδα απόδοσης, γεγονός που έχει φέρει φήμες ακόμη και για άμεση λύση του συμβολαίου του με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, κάτι που έφερε και επίσημη διάψευση από τον εκπρόσωπο του Αργεντινού γκαρντ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νταβίντ Κάρο Φούνες έκανε ανάρτηση με “πυρά” για τα σχετικά δημοσιεύματα, αναφέροντας τα εξής: «Θα ήταν καλό αν μια φορά κάποιος κάνει σωστά τη δουλειά του στα “media” (αν αποκαλούνται έτσι). Έτσι αυτά τα ανόητα ψέματα δεν θα υπήρχαν. Λανθασμένη πληροφορία».

It will be good for once that somebody does his work properly in the “media” (if they can be called that) and then this stupid lies would not exist. FALSE.