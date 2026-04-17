Παναθηναϊκός – Εφές Αναντολού 97-62 τελικό: «Εκκωφαντική» νίκη για τους «πράσινους» στη Euroleague πριν τα πλέι ιν

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 97-62 την Εφές Αναντολού στο Telekom Center Athens για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague, καταλήγοντας στην 7η θέση της τελικής κατάταξης της διοργάνωσης.
Ο Παναθηναϊκός έκανε την καλύτερη εμφάνιση της σεζόν και "εκτέλεσε" την Αναντολού Εφές, παίρνοντας ψυχολογία για τη συνέχεια της Euroleague, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Μονακό για την 7η θέση των πλέι οφ
97-62 με τρίποντο του Λόιντ
97-59 με τρίποντο του Μουτάφ
97-56 με βολές για την Εφές και καλάθι του Φαρίντ στην επίθεση του Παναθηναϊκού
95-54 με κάρφωμα του Φαρίντ για τον Παναθηναϊκό
93-54 με τον Σορτς για τον Παναθηναϊκό
91-54 με τον Λόιντ για την Εφές
91-52 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου
88-52 με τρίποντο του Καλαϊτζάκη
85-52 με τον Μουτάφ για την Εφές
85-50 με τον Ρογκαβόπουλο
83-50 μειώνει η Εφές
83-48 με τον Μήτογλου
81-48 με τον Σορτς για τον Παναθηναϊκό
79-48 με βολές για την Εφές
79-45 με δύο γρήγορα καλάθια από Φαρίντ και Σλούκα για τον Παναθηναϊκό
75-45 με τον Μπαμπ μειώνει η Εφές
75-43 με τον Σορτς στον αιφνιδιασμό
73-43 με κάρφωμα του Φαρίντ από νέα ασίστ του Σλούκα
Με επιμέρους σκορ 26-5 ο Παναθηναϊκός "τελείωσε" το ματς με την Εφές από το τρίτο δεκάλεπτο
71-43 με τρίποντο του Χαζέρ για την Εφές
71-40 με 2/2 βολές του Ρογκαβόπουλου
69-40 με τον Ρογκαβόπουλο και τον Παναθηναϊκό να είναι ασταμάτητοι
66-40 με τον Ρογκαβόπουλο να φθάνει τους 13 πόντους
64-40 με τρίποντο του Ναν
61-40 με καλάθι και φάουλ του Λεσόρ που ευστόχησε και στη βολή
58-40 με τον Σάιντερ "σπάει" το... ρόδι η Εφές
Τα έχει... σπάσει η Εφές στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου
58-38 με τον Ναν
56-38 με τον Λεσόρ να φθάνει τους 11 πόντους
54-38 με κάρφωμα του Λεσόρ ο Παναθηναϊκός
52-38 με κάρφωμα του Χουάντσο στον αιφνιδιασμό
50-38 με τον Λεσόρ ο Παναθηναϊκός
48-38 με τρίποντο του Οσμάν
Ο Παναθηναϊκός πάτησε το... γκάζι στο δεύτερο δεκάλεπτο και με πρωταγωνιστή τον Ρογκαβόπουλο που έφθασε τους 11 πόντους, κατάφερε να φθάσει και σε διψήφια διαφορά κόντρα στην Εφές, πριν το 45-38 του ημιχρόνου
45-38 με τον Τζόουνς στη λήξη του χρόνου μειώνει η Εφές
45-36 με 1/2 από τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού
Βολές για τον Λεσόρ με 8,5'' να απομένουν για το ημίχρονο
44-36 με 2/2 βολές του Λι μειώνει η Εφές
44-34 με 2/2 βολές του Ρογκαβόπουλου που έχει 11 πόντους στο ματς
42-34 με κάρφωμα του Λεσόρ αυξάνει το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός
40-34 με 2/3 βολές του Λόιντ
40-32 ξανά με τον Ρογκαβόπουλο για τον Παναθηναϊκό
38-32 με 2/2 βολές του Ρογκαβόπουλου
36-32 μειώνει η Εφές και παραμένει διαρκώς κοντά στο σκορ
36-30 με τρομερό κάρφωμα του Ρογκαβόπουλου
34-30 με τον Χαζέρ
34-28 με τον Λεσόρ
32-28 με κάρφωμα του Τζόουνς
32-26 με τρίποντο του Ναν
29-26 με 1/2 βολές για την Εφές
29-25 με φόλοου του Ναν που έχει πλέον 10 πόντους
27-25 με φόλοου κάρφωμα του Ρογκαβόπουλου
27-23 με τον Χαζέρ μειώνει η Εφές
27-21 με τον Χέιζ Ντέιβις
25-21 με τον Μπαμπ
25-19 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου
22-19 με 2/2 βολές του Φαρίντ για τον Παναθηναϊκό
Η Παρί το παλεύει την ίδια ώρα στην έδρα της Ζαλγκίρις (72-68 πέντε λεπτά πριν το φινάλε) και ο Παναθηναϊκός ελπίζει για την 6η θέση
20-19 με τρίποντο ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο η Εφές
Ο Παναθηναϊκός είχε μόνο τον Ναν "ζεστό" στο ξεκίνημα, αλλά η είσοδος του Σλούκα έδωσε ρυθμό στην ομάδα για το +4 στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα
20-16 με τον Σορτς αυξάνει το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός
18-16 με τον Φαρίντ από την 4η ασίστ του Σλούκα στο ματς
Συνεχόμενα άστοχα σουτ από τον Παναθηναϊκό τώρα
Άστοχος στη βολή ο Τούρκος φόργουορντ του Παναθηναϊκού
16-16 με καλάθι και φάουλ του Οσμάν
14-16 με τρίποντο του Μπομπουά
14-13 με τον Λόιντ μειώνει η Εφές
14-11 με κάρφωμα του Φαρίντ
12-11 με 1/2 βολές για την Εφές
Την ίδια ώρα στη Λιθουανία, το Ζαλγκίρις - Παρί που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό είναι στο 68-61 στο 30'.
Λάθος του Οσμάν στην επίθεση, με τον Ναν να πηγαίνει στην άμυνα, να ρίχνει την τάπα, αλλά να χρεώνεται με φάουλ στο σώμα
12-10 με τρίποντο του Ναν που φθάνει από νωρίς τους 8 πόντους
9-10 με τον Οσμάν μειώνει ο Παναθηναϊκός
7-10 τώρα με μία βολή τεχνικής ποινής από τον Σλούκα για τον Παναθηναϊκό
6-10 για δύο μέτρησε τελικά το σουτ του Αμερικανού
6-11 με τρίποντο του Λόιντ για την Εφές
6-8 με coast to coast από τον Ναν για τον Παναθηναϊκό
4-8 με πολύ κακή επιστροφή στην άμυνα για τον Παναθηναϊκό
4-6 με βολές του Οσμάν για τον Παναθηναϊκό
Στο γήπεδο και η Δέσποινα Γιαννακοπούλου
2-6 με τον Πουαριέ να έχει όλους τους πόντους της Εφές στο ξεκίνημα
2-4 με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι του Πουαριέ
2-2 με βολές του Πουαριέ για την Εφές
2-0 με τον Ναν το πρώτο καλάθι του αγώνα για τον Παναθηναϊκό
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χουάντσο και Λεσόρ
Λόιντ, Μπαμπ, Σμιτς, Γιλμάζ και Πουαριέ
Sold out είναι και αυτό το ματς για τον Παναθηναϊκό
Ξεκίνησε η παρουσίαση των 2 ομάδων
Η τουρκική ομάδα δεν θύμισε σε τίποτα φέτος, την εξαιρετική περσινή της ομάδα και έμεινε πολύ χαμηλά στην κατάταξη της Euroleague
Από την άλλη πλευρά, η Εφές θα έχει εκτός τον Σέιν Λάρκιν
Ο Παναθηναϊκός καίγεται για τη νίκη, ώστε να εξασφαλίσει την 7η θέση, με την ελπίδα ότι η Ζαλγκίρις θα χάσει από την Παρί για να "κλέψει" και την 6η θέση που δίνει την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Εφές για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague