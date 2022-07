Ο Αντράζ Σπόραρ είναι και τυπικά παίκτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αφού ανακοινώθηκε πρόσφατα κι επίσημα η απόκτησή του, οπότε έφθασε και στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του, αλλά αναμένεται μέσα στην ημέρα να κάνει και την παρουσίαση του παίκτη, ώστε στη συνέχεια να τεθεί αυτός στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Σπόραρ δεν θα αγωνιστεί κόντρα στη Σλάβια Πράγας, αλλά είναι πιθανό να ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα στην Τσεχία για το πρώτο ματς των προκριματικών του Conference League. Στο αεροδρόμιο πάντως, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού και εμφανίστηκε έτοιμος να αγωνιστεί και κόντρα στους Τσέχους.

«Μου αρέσει πολύ εδώ το ποδόσφαιρο, οι άνθρωποι το ζουν με πάθος. Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμένα. Ο Παναθηναϊκός είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει κατακτήσει πρωτάθλημα και δεν έπαιζε στην Ευρώπη και θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να πετύχουμε κάτι σπουδαίο. Να χτίσουμε ωραίες αναμνήσεις μαζί με τους οπαδούς μας», είπε αρχικά.

Για το αν θα είναι έτοιμος με Σλάβια: «Εννοείται πως είμαι έτοιμος. Έχω παίξει κόντρα στη Σλάβια δυο φορές, έχω σκοράρει δυο φορές και έχω… καλή σχέση απέναντι της».

Για τους Σλοβένους του Παναθηναϊκού: «Και οι τρεις είμαστε διεθνείς. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη του Βέρμπιτς. Όπως και να έχει ο καθένας μπορεί να δώσει κάτι ξεχωριστό στην ομάδα, κάτι που δεν έχει τώρα. Ανυπομονώ να παίξω μαζί τους και να γνωρίσω όλη την ομάδα».

Για όσα γνωρίζει για τον Παναθηναϊκό: «Έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία άνω των 100 ετών και σε κάθε ματς πρέπει να παίρνει την νίκη».

