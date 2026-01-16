Παναθηναϊκός: Εξαιρετικά αμφίβολος με ΑΕΚ ο Τζούρισιτς

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς κάνει αγώνα δρόμου για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στην Opap Arena την Κυριακή (18/1/2025), ωστόσο εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δεν θα προλάβει να είναι διαθέσιμος.

Στην προπόνηση της Παρασκευής (16/1/2025), ο Φίλιπ Τζούρισιτς έκανε ατομικό και θεραπεία και με τα τωρινά δεδομένα ο Σέρβος μεσοεπιθετικός αναμένεται να χάσει το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Τα πάντα, πάντως, θα κριθούν στην προπόνηση του Σαββάτου.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Με σαφή προσανατολισμό στο ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (18/1, 9 μ.μ.) πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης».

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, τακτική, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία έκανε ο Τζούριτσιτς, ενώ ο Ντέσερς συνέχισε τη θεραπεία του».