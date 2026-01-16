Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Εξαιρετικά αμφίβολος με ΑΕΚ ο Τζούρισιτς

Ατομικό πρόγραμμα και την Παρασκευή ακολούθησε ο Σέρβος μεσοεπιθετικός
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς κάνει αγώνα δρόμου για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στην Opap Arena την Κυριακή (18/1/2025), ωστόσο εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δεν θα προλάβει να είναι διαθέσιμος.

Στην προπόνηση της Παρασκευής (16/1/2025), ο Φίλιπ Τζούρισιτς έκανε ατομικό και θεραπεία και με τα τωρινά δεδομένα ο Σέρβος μεσοεπιθετικός αναμένεται να χάσει το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Τα πάντα, πάντως, θα κριθούν στην προπόνηση του Σαββάτου.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Με σαφή προσανατολισμό στο ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (18/1, 9 μ.μ.) πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης».

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, τακτική, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία έκανε ο Τζούριτσιτς, ενώ ο Ντέσερς συνέχισε τη θεραπεία του».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
144
134
110
92
71
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo