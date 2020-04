Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι δεν σκοπεύει να κρατήσει στο ρόστερ του τον Τζέικομπ Γουάιλι και την επόμενη χρονιά και ήδη η Μάλαγα εξετάζει την περίπτωσή του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν εισήγηση του Ρικ Πιτίνο, αλλά περιθωριοποιήθηκε από τον ίδιο τον έμπειρο τεχνικό, όταν και επέστρεψε στον πάγκο του Τριφυλλιού, με αποτέλεσμα να αγωνιστεί ελάχιστα στο δεύτερο μισό της σεζόν στη Euroleague.

Ως εκ τούτου, ο Παναθηναϊκός δύσκολα θα ανανεώσει τη συνεργασία τους και για την επόμενη σεζόν, γεγονός που τον έχει βάλει στο ραντάρ της Μάλαγα, σύμφωνα με πηγές γνωστής ιστοσελίδας, που ασχολείται με τη Euroleague.

Jacob Wiley who played with Panathinaikos is on the Unicaja Malaga radar screen per source.