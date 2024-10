Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακά πλάνα από το πρώτο παιχνίδι των πρασίνων στο ανανεωμένο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε την παρακάμερα από το πρώτο παιχνίδι των πρασίνων στο ανανεωμένο ΟΑΚΑ με αντίπαλο την Μπάγερν.

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα την Μπάγερν Μονάχου με σκορ 94-79 στο ανανεωμένο ΟΑΚΑ για την 2η αγωνιστική της Euroleague, με τους «πράσινους» να δημοσιεύουν τα πλάνα και τις καλύτερες στιγμές από το παιχνίδι.

Από το video ξεχωρίζουν φυσικά η εντυπωσιακή παρουσίαση των ομάδων στο καινούργιο και glass floor, η όμορφη κερκίδα που δημιουργήθηκε από τους φίλους των γηπεδούχων στις εξέδρες, αλλά και οι έξοχες επιθετικές ενέργειες από τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν.

Behind The Scenes



Watch behind the scenes footage of the most green night in our new home #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/Ppa74E3aiF