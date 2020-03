Είναι αλήθεια. Ο Ρικ Πιτίνο αφήνει τον Παναθηναϊκό για να επιστρέψει στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, με το πανεπιστήμιο του Iona να τον καλωσορίζει στην ομάδα και τον ίδιο να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις ως νέος προπονητής της ομάδας.

Ο Αμερικανός τεχνικός προανήγγειλε νωρίτερα την αποχώρησή του από τους “πράσινους” στο τέλος της σεζόν -και αν αυτή ολοκληρωθεί τελικά- για να αποτελέσει και γεγονός λίγο αργότερα, μέσω ενημέρωσης από το ίδιο το αμερικανικό κολέγιο.

Πιο συγκεκριμένα, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Μάθιου Γκοβάλσκι, ανάρτησε την είδηση στα social media και φυσικά έγινα viral σε όλα τα αμερικανικά δίκτυα.

«Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω τον Ρικ Πιτίνο στους Gaels. Ο Ρικ είναι ένας Hall of Fame προπονητής, που κέρδισε στο πιο υψηλό επίπεδο. Είναι αφοσιωμένος στην καθοδήγηση των σπουδαστών – αθλητών μας στο πρόγραμμα που έχουμε. Θα φέρει πάθος και ενέργεια και μοιράζει την επιθυμία μας να φτιάξουμε ένα νικηφόρο πρόγραμμα, που θα κάνει περήφανη την κοινότητά μας».

Ο Ρικ Πιτίνο φέρεται να έχει κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής του Iona, δηλώνοντας ενθουσιασμένος για την επιστροφή του στο κολεγιακό πρωτάθλημα.

«Είμαι ενθουσιασμένος! Το ταξίδι μου στο μπάσκετ άρχισε στο Μανχάταν. Πλέον αυτό το ταξίδι θα τελειώσει στο Νιου Ροσέλ. Θαυμάζω τη δουλειά που έκανε ο προκάτοχος μου, Τιμ Κλους. Θα προσπαθήσω να συνεχίσω έτσι. Μου έλειψε το κολεγιακό μπάσκετ όσο ήμουν στην Ελλάδα. Επιστρέφω σπίτι όπου άρχισαν όλα. Είναι το σπουδαιότερο συναίσθημα στον κόσμο», είπε στο CBS ο Αμερικανός.

