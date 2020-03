Την ώρα που τα σενάρια στις ΗΠΑ “οργιάζουν” για το μέλλον του Ρικ Πιτίνο και την πιθανότητα συνεργασίας του με το πανεπιστήμιο του Iona, ο ίδιος ο προπονητής του Τριφυλλιού ευχήθηκε να τελειώσει τη σεζόν με τον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός Hall of Famer έγραψε ένα νέο μήνυμα στο twitter για τον κορονοϊό και την παρουσία του στους “πράσινους”, τονίζοντας ότι ελπίζει να ολοκληρωθεί κανονικά η Euroleague, αλλά μια φράση του αφήνει… ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Παναθηναϊκός: Αυξάνονται οι φήμες για επιστροφή Πιτίνο στο NCAA (pics)

Πιο συγκεκριμένα, ο Πιτίνο σημειώνει ουσιαστικά ότι θα έχει πάντα στην καρδιά του τους παίκτες του Τριφυλλιού και την ίδια ώρα, το αμερικανικό δίκτυο CBS, υποστηρίζει ότι τους ενημέρωσε ήδη ότι θα επιστρέψει στο κολεγιακό πρωτάθλημα μετά το τέλος της σεζόν.

Rick Pitino has informed his Panathinaikos B.C. players that he is returning to college basketball, sources tell @MattNorlander . https://t.co/dQgkVjossS

«Ελπίζω να μπορέσουμε να τελειώσουμε τη σεζόν στην Euroleague. Θα θεωρώ πολύτιμο ότι προπόνησα τους παίκτες του Παναθηναϊκού για την υπόλοιπη ζωή μου. Ελπίζω να βρούμε ένα εμβόλιο και την θεραπεία σύντομα».

Hope we can finish the season with the Euroleague. I will treasure coaching the PAO players for the rest of my life. Hoping we find a vaccine and a cure soon.