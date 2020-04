Ένα retweet του Ντεσόν Τόμας έβαλε “φωτιά” στα σενάρια για τη συνεργασία του με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά ο ίδιος έσπευσε να… καθησυχάσει τους οπαδούς του Τριφυλλιού.

Ο Τόμας προώθησε μια είδηση που έγραφε ότι θα είναι από τους πιο περιζήτητους αθλητές της Euroleague το ερχόμενο καλοκαίρι, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει συμβόλαιο μαζί του και για τη νέα χρονιά.

Παρόλα αυτά, διάφορα δημοσιεύματα θέλουν τους “πράσινους” να περιορίζουν το μπάτζετ λόγω κορονοϊού, αφήνοντας “ανοιχτό” και το μέλλον του Αμερικανού φόργουορντ. Ο Τόμας όμως έσπευσε να… σβήσει τη φωτιά, γράφοντας σε νέα ανάρτησή του: “Δεν ήξερα καν τι έλεγε το tweet, ηρεμήστε”.

Didn’t even know what that tweet said chill people