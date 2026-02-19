Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ηρακλής live για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ

Ο νικητής θα περάσει στον τελικό, όπου ήδη βρίσκεται ο Ολυμπιακός
KLODIAN LATO
Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ
Ημιτελικός
46 - 26
Ημίχρονο
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ. 

20:39 | 19.02.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Παναθηναϊκός - Ηρακλής 46-26
20:38 | 19.02.2026

46-26 με κάρφωμα του Γουέαρ

20:38 | 19.02.2026

46-24 και πάλι από τον Σορτς

20:37 | 19.02.2026

44-24 με τρίποντο του Χουάντσο

20:37 | 19.02.2026

41-24 με τρίποντο του Σορτς

20:36 | 19.02.2026

38-24 με τρίποντο του Κέλι

20:33 | 19.02.2026

38-21 με τρίποντο του Τολιόπουλου

20:32 | 19.02.2026

35-21 μειώνει ο Γουέαρ

20:31 | 19.02.2026
4:30 για το φινάλε του ημιχρόνου, τάιμ άουτ για τον Ηρακλή
20:30 | 19.02.2026

35-19 από τον Μήτογλου και πάλι που δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση

20:29 | 19.02.2026

33-19 από τον Μήτογλου

20:26 | 19.02.2026

31-19 με τρίποντο του Μήτογλου

20:26 | 19.02.2026

28-19 με νέο τρίποντο για τον Ηρακλή, ο οποίος μαζεύει τη διαφορά

20:25 | 19.02.2026

28-16 με τρίποντο του Σίλας

20:24 | 19.02.2026

28-13 με 2/2 βολές του Σμιθ

20:23 | 19.02.2026

28-11 από τον Καλαϊτζάκη στον αιφνιδιασμό

20:22 | 19.02.2026

26-11 από τον Μήτογλου

20:21 | 19.02.2026

24-11 με φοβερό κάρφωμα του Σμιθ

20:20 | 19.02.2026

24-9 με 2/2 βολές του Χέιζ Ντέιβις

20:20 | 19.02.2026

22-9 μειώνει ο Ηρακλής

20:20 | 19.02.2026
Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος
20:18 | 19.02.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Παναθηναϊκός - Ηρακλής 22-7
20:15 | 19.02.2026

22-7 με 1/2 βολές του Χέιζ Ντέιβις

20:14 | 19.02.2026

21-7 με κάρφωμα του Γουέαρ

20:14 | 19.02.2026
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να "τελειώσει" τον ημιτελικό πριν καν αρχίσει
20:13 | 19.02.2026

21-5 από τον Γκραντ

20:13 | 19.02.2026

19-5 από τον Αμερικανό φόργουορντ του Παναθηναϊκού

20:12 | 19.02.2026
Μέσα και ο Χέιζ Ντέιβις
20:11 | 19.02.2026

17-5 μειώνει με τρίποντο ο  Ηρακλής

20:11 | 19.02.2026
Είναι σαρωτικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού
20:10 | 19.02.2026

17-2 από τον Σορτς

20:10 | 19.02.2026

15-2 από τον Ναν

20:08 | 19.02.2026

13-2 από τον Χολμς

20:08 | 19.02.2026

11-2 και πάλι από τον Σορτς, ο οποίος παίρνει τις περισσότερες επιθέσεις στο ξεκίνημα του αγώνα

20:05 | 19.02.2026

9-2 από τον Σορτς στον αιφνιδιασμό

20:05 | 19.02.2026

7-2 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου

20:04 | 19.02.2026

Νευρικό ξεκίνημα για τις δύο ομάδες

20:03 | 19.02.2026

4-2 μειώνει ο Ηρακλής

20:02 | 19.02.2026

4-0 από τον Ναν

20:02 | 19.02.2026

0-2 από τον Ρογκαβόπουλο

20:01 | 19.02.2026
Τζάμπολ στον αγώνα
20:00 | 19.02.2026

Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με Σορτς, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Ερνανγκόμεθ και Χολμς. Μωραΐτης, Στρονγκ, Ντάρκο-Κέλι, Γουέρ και Φάντερμπερκ στο αρχικό σχήμα του Ηρακλή.

 
 

20:00 | 19.02.2026
Αρκετός ο κόσμος στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού
19:52 | 19.02.2026

Παπαπέτρου, Καρπάνος, Σκανδαλάκης οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης

 
 

19:52 | 19.02.2026
Η δωδεκάδα του Ηρακλή

Φάντερμπερκ, Στρονγκ, Ντάρκο-Κέλι, Σμιθ, Τσιακμάς, Μωραΐτης, Γουέαρ, Καμπουρίδης, Χρηστίδης, Σύλλας, Γιαννίκος, Κομνιανίδης

 

 
19:51 | 19.02.2026

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε αλλαγή στην 6αδα των ξένων, με τον Σορτς να παίρνει τη θέση του Όσμαν

19:50 | 19.02.2026
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου

 

19:50 | 19.02.2026
Ο Μόντε Μόρις
Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91: Οι Πειραιώτες κέρδισαν άνετα και πήραν την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
Κρίνεται το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Allwyn Final 8 στο Ηράκλειο
19:50 | 19.02.2026
Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, όπου ήδη βρίσκεται ο Ολυμπιακός
19:49 | 19.02.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Παναθηναϊκό

