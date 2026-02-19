Παναθηναϊκός – Ηρακλής live για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ.
46-26 με κάρφωμα του Γουέαρ
46-24 και πάλι από τον Σορτς
44-24 με τρίποντο του Χουάντσο
41-24 με τρίποντο του Σορτς
38-24 με τρίποντο του Κέλι
38-21 με τρίποντο του Τολιόπουλου
35-21 μειώνει ο Γουέαρ
35-19 από τον Μήτογλου και πάλι που δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση
33-19 από τον Μήτογλου
31-19 με τρίποντο του Μήτογλου
28-19 με νέο τρίποντο για τον Ηρακλή, ο οποίος μαζεύει τη διαφορά
28-16 με τρίποντο του Σίλας
28-13 με 2/2 βολές του Σμιθ
28-11 από τον Καλαϊτζάκη στον αιφνιδιασμό
26-11 από τον Μήτογλου
24-11 με φοβερό κάρφωμα του Σμιθ
24-9 με 2/2 βολές του Χέιζ Ντέιβις
22-9 μειώνει ο Ηρακλής
22-7 με 1/2 βολές του Χέιζ Ντέιβις
21-7 με κάρφωμα του Γουέαρ
21-5 από τον Γκραντ
19-5 από τον Αμερικανό φόργουορντ του Παναθηναϊκού
17-5 μειώνει με τρίποντο ο Ηρακλής
17-2 από τον Σορτς
15-2 από τον Ναν
13-2 από τον Χολμς
11-2 και πάλι από τον Σορτς, ο οποίος παίρνει τις περισσότερες επιθέσεις στο ξεκίνημα του αγώνα
9-2 από τον Σορτς στον αιφνιδιασμό
7-2 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου
Νευρικό ξεκίνημα για τις δύο ομάδες
4-2 μειώνει ο Ηρακλής
4-0 από τον Ναν
0-2 από τον Ρογκαβόπουλο
Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με Σορτς, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Ερνανγκόμεθ και Χολμς. Μωραΐτης, Στρονγκ, Ντάρκο-Κέλι, Γουέρ και Φάντερμπερκ στο αρχικό σχήμα του Ηρακλή.
Παπαπέτρου, Καρπάνος, Σκανδαλάκης οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης
Φάντερμπερκ, Στρονγκ, Ντάρκο-Κέλι, Σμιθ, Τσιακμάς, Μωραΐτης, Γουέαρ, Καμπουρίδης, Χρηστίδης, Σύλλας, Γιαννίκος, Κομνιανίδης
Ο Εργκίν Αταμάν έκανε αλλαγή στην 6αδα των ξένων, με τον Σορτς να παίρνει τη θέση του Όσμαν
Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Παναθηναϊκό