Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υπέστη κάταγμα στον δεξιό του αντίχειρα, σοκ στον Ολυμπιακό

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με το Μαρούσι για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ και υποβλήθηκε σε εξετάσεις που έφεραν δυσάρεστα νέα για τους Πειραιώτες.

Τα αποτελέσματα της ακτινογραφίας του Νίκολα Μιλουτίνοφ έδειξε κάταγμα στον δεξιό του αντίχειρα. Όπως γίνεται κατανοητό, ο Σέρβος σέντερ θα μείνει εκτός του τελικού του Κυπέλλου, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό το διάστημα της απουσίας του.

Να σημειώσουμε ότι και ο Ταϊρίκ Τζόουνς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα μετά τον προημιτελικό με την ΑΕΚ και παραμένει άγνωστο το αν θα αγωνιστεί στον τελικό.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Ολυμπιακός κινδυνεύει να μείνει μόνο με τον Χολ ως διαθέσιμο ψηλό, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό πονοκέφαλο στο τεχνικό επιτελείο ενόψει του μεγάλου αγώνα (21.02.2026, 20:00) με τον Παναθηναϊκό.