Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Συλλόγων της Ευρώπης (ECA) έκανε ειδική αναφορά στη συνεισφορά του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ ενάντια στον κορονοϊό.

Ειδική μνεία στις δράσεις που κάνουν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ώστε να βοηθήσουν στον αγώνα κατά της πανδημίας του κορονοϊού, έκανε η ECA. Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της, αναφέρθηκε στην κίνηση της ομάδας του “τριφυλλιού” να μοιράσει τρόφιμα σε ευπαθείς ομάδες στο Κορωπί , αναφέροντας χαρακτηριστικά

“Ο Παναθηναϊκός φτιάχνει δωρεάν φαγητό, το οποίο διανέμεται μέσα από τους τοπικούς φορείς σε συμπολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα μετακίνησης και περιορίζονται λόγω των περιορισμών COVID-19”.

Όσον αφορά την ΑΕΚ, υπήρχε σχετική ανάρτηση με την καινούργια φανέλα που λάνσαρε η Ένωση, με σκοπό τα έσοδα από τις πωλήσεις της να διατεθούν για τις ανάγκες του συστήματος Υγείας κόντρα στον κορονοϊό.

As part of the effort to prevent the spread of COVID-19, @AEK_FC_OFFICIAL has developed a special-purpose football shirt, with all profits going to the supply of medical equipment. #WeFightCovid https://t.co/3JW0uH2FWx