Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 1-1 τελικό: Ισοπαλία στη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Ο Βέρμπιτς πλήγωσε την πρώην του ομάδα στο 87′.
Σέντρα του Μλαντένοβιτς, ο Μαντσίνι εκτέλεσε από δύσκολη θέση, στέλνοντας την μπάλα άουτ
Ο Βέρμπιτς με φοβερή ενέργεια παγώνει τη Λεωφόρο και κάνει το 1-1
Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βγει μπροστά....
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Βέρμπιτς, ελάχιστα άουτ η μπάλα
Οι πράσινοι δεν έχουν δυνάμεις στο δεύτερο μέρος και απειλούνται από τους Βοιωτούς
Μπρέγκου και Ζαρουρί αντί Τσέριν και Τζούρισιτς
Όσο ο Παναθηναϊκός, δεν κλειδώνει τη νίκη, τόσο ο Λεβαδειακός ανεβαίνει και γίνεται απειλητικός
Σουτ του Γκούμα από καλή θέση μέσα στην περιοχή, έφυγε άουτ η μπάλα
Απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Βέρμπιτς, έδιωξε την μπάλα δύσκολα ο Λαφόντ
Το μοναδικό αξιοσημείωτο είναι το ντεμπούτο του Ρενάτο Σάντσες
Αποθεώνεται ο Πορτογάλος από τον κόσμο του Παναθηναϊκού
Παίρνει τη θέση του Μπακασέτα και θα αγωνιστεί ως δεκάρι
Κακό το δεύτερο ημίχρονο, δεν υπάρχει η παραμικρή φάση για γκολ
Ο Λεβαδειακός έχει μπει πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος
48' Κίτρινη κάρτα στον Μπακασέτα
Υπάρχει πρόβλημα με το ακουστικό του διαιτητή
Το σκορ έχει διαμορφωθεί από τα πρώτα δευτερόλεπτα με το γκολ του Τζούρισιτς
Επικίνδυνο γύρισμα, έδιωξε την τελευταία στιγμή με τάκλιν μπροστά από την περιοχή ο Μλαντένοβιτς
Σουτ του Τσέριν, πάνω από τα δοκάρια
Προσπάθησε να απειλήσει ο Λεβαδειακός με τον Παλάσιος. Αρκετά άουτ το τελείωμά του
Σουτ του Τετέ, λίγο άουτ η μπάλα
Υπέροχη πράσινη επίθεση, με τον Μπακασέτα να βγάζει σε θέση βολής τον Τζούρισιτς, ο οποίος εκτέλεσε, αλλά ο Τσάπρας του στέρησε το δεύτερο προσωπικό γκολ
Σουτ του Σφιντέρσκι, αρκετά άουτ η μπάλα
Δεύτερο δοκάρι για τους πράσινους, αυτή τη φορά μετά από κεφαλιά του προωθημένου Τουμπά
Εκτέλεση φάουλ του Σφιντέρσκι, στο τοίχος η μπάλα
Σουτ του Τσάπρα, ο Όζμπολτ μπήκε στην πορεία της μπάλας και πήγε να τη στείλει στα δίχτυα, η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια
Τετέ και Μπακασέτας δεν μπόρεσαν να στείλουν από καλή θέση την μπάλα στα δίχτυα
Ο Καλάμπρια έκανε άνω κάτω την άμυνα του Λεβαδειακού, γυρνάει στον Τσέριν, με την κεφαλιά του Σλοβένου να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι
Ο Λεβαδειακός δεν μπορεί να απειλήσει την πράσινη εστία
Ο Καλάμπρια συνεχίζει να ξεσηκώνει τον κόσμο του Παναθηναϊκού με τις κινήσεις του
Ο Παναθηναϊκός ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι και ψάχνει και ένα δεύτερο γρήγορο γκολ
Ο Τζούρισιτς ανοίγει το σκορ πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό! Ο Καλάμπρια έκανε το σουτ, ο Σέρβος βρήκε την μπάλα με το τακούνι και έκανε το 1-0
Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα
Λίγο μετά τις 23:00 έρχεται στην Ελλάδα ο Βισέντε Ταμπόρδα, ενώ λίγες ώρες αργότερα προσγειώνεται στο Ελ. Βενιζέλος και ο Σίριλς Ντέσερς
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόντ, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Τετέ, Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς.
Η ενδεκάδα του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Βήχος, Άμπου, Τσάπρας, Λιάγκας, Λαμαράνα, Τσοκάι, Κωστή, Λάγιους, Παλάσιος, Όζμπολτ.
Απέναντί του θα βρει μάλιστα μία ομάδα με αρκετούς πρώην παίκτες του, όπως οι Λοντίγκιν, Τσοκάι, Βέρμπιτς και Παλάσιος
Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ο Λεβαδειακός έπαιξε την πρώτη αγωνιστική και επικράτησε μάλιστα της Κηφισιάς με επική ανατροπή (3-2) στη Λιβαδειά
Αυτή θα είναι η πρώτη αναμέτρηση του τριφυλλιού στη Super League για τη φετινή σεζόν, καθώς ο αγώνας της πρώτης αγωνιστικής με τον ΟΦΗ είχε αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας του Ρουί Βιτόρια
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League
