Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει Ντέσερς: Τα ξημερώματα στην Αθήνα ο Αφρικανός επιθετικός

Πράσινος ο Νιγηριανός επιθετικός, ο οποίος θα αποτελέσει τον αντί-Ιωαννίδη στην πράσινη επίθεση
Ο Σίριελ Ντέσερς (ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Έτοιμος να ολοκληρώσει την τελευταία του μεταγραφική κίνηση για τη φετινή σεζόν είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι έκλεισαν τον Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος αναμένεται στην Ελλάδα τις επόμενες ώρες.

Ο παίκτης που θα καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη στην επίθεση του Παναθηναϊκού βρέθηκε και το όνομα αυτού είναι Σίριλ Ντέσερς.

Ο διεθνής Νιγηριανός επιθετικός της Ρέιντζερς, ο οποίος απασχόλησε όλο το καλοκαίρι την ΑΕΚ, θα ντυθεί στα πράσινα, με το “τριφύλλι” να δίνει τα χέρια με τους Σκωτσέζους και να φέρνει άμεσα στην Ελλάδα τον Αφρικανό σέντερ φορ που θα πάρει άμεσα φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης.

Οι “πράσινοι” ικανοποίησαν τις οικονομικές απαιτήσεις της Ρέιντζερς, προσέφεραν στον 30χρονο φορ ένα μεγάλο συμβόλαιο και απέσπασαν το πολυπόθητο “ναι”.

Ο Σίριλ Ντέσερς θα έρθει στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (η πτήση του προσγειώνεται στις 02:10), προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα τον δηλώσει, φυσικά, στην ευρωπαϊκή λίστα του για τη League Phase του Europa League.

