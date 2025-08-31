Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Αργά το βράδυ της Κυριακής φθάνει ο Βισέντε Ταμπόρδα στην Ελλάδα

Λίγο πριν τα ξημερώματα θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Αργεντινός μέσος
Ο Βιθέντε Ταμπόρδα (ΦΩΤΟ GDA via AP Images)
Ο Βιθέντε Ταμπόρδα (ΦΩΤΟ GDA via AP Images)

Ο Βισέντε Ταμπόρδα έρχεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στον Παναθηναϊκό και η άφιξή του στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” της Αθήνας, αναμένεται για αργά το βράδυ της Κυριακής.

Η πτήση του Βισέντε Ταμπόρδα εκτιμάται ότι θα “πατήσει” Ελλάδα στις 23:15, με αποτέλεσμα τη Δευτέρα να υπολογίζεται ότι θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έχει συμφωνήσει για να συνεχίσει την καριέρα του στους “πράσινους” και απομένουν μόνο οι λεπτομέρειες, για να αποτελέσει κι επίσημα ποδοσφαιριστή του Ρουί Βιτόρια.

