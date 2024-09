Παναθηναϊκός: Με κόσμο στο ξενοδοχείο οι «πράσινοι» πριν την Μπάγερν Μονάχου

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (15/09, 19:00) την Μπάγερν Μονάχου σε φιλική αναμέτρηση για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» και οι παίκτες του Αταμάν έφυγαν με… συνοδεία από το ξενοδοχείο.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι… ετοιμοπόλεμοι στην Κύπρο για τα παιχνίδια της ομάδας τους και πολλοί μικροί φίλοι του “τριφυλλιού” βρέθηκαν στο ξενοδοχείο για να αποθεώσουν ξανά τους “πράσινους” και να πάρουν αυτόγραφα.

Η λατρεία των οπαδών του Παναθηναϊκού είναι μεγάλη και οι παίκτες του Αταμάν απολαμβάνουν τη ευφορία στον κόσμο των “πρασίνων” και στην Κύπρο.

Leaving the hotel with our fans’ company ✍🏼💚#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/4lUIExIjrg