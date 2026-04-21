Παναθηναϊκός – Μονακό: Η «έφοδος» του Ματίας Λεσόρ στην προπόνηση των φιλοξενούμενων και οι αγκαλιές

“Ντου” αγάπης από τον παίκτη του Παναθηναϊκού
Παναθηναϊκός – Μονακό: Η «έφοδος» του Ματίας Λεσόρ στην προπόνηση των φιλοξενούμενων και οι αγκαλιές

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό “Telekom Center Athens” (21:00, Novasports Prime, Newsit.gr) για τα play-in της Euroleague.Ο νικητής θα καταλάβει την 7η θέση και θα αντιμετωπίσει στα playoffs τη Βαλένθια, ενώ ο ηττημένος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας με στόχο την πρόκριση στα playoffs και μια σειρά αγώνων κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η Μονακό πραγματοποίησε τη πρωί της Τρίτης (21.04.2026) την τελευταία της προπόνηση πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό, εκεί όπου εμφανίστηκε ο Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ των “πρασίνων” έκανε είσοδο από τα αποδυτήρια του Telekom Center Athens, στο glass floor του γηπέδου, όπου είχε θερμούς εναγκαλισμούς με παίκτες της Μονακό (μεταξύ άλλων, συναντήθηκε με τους συμπατριώτες του Οκόμπ, Μπεγκαρίν και Στραζέλ).

Ένα τρομερό κλίμα μεταξύ του Λεσόρ και των παικτών της γαλλικής ομάδας, με τη Μονακό να μοιράζεται τις στιγμές μέσα από του λογαριασμούς της στα social media.

